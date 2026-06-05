CAP y Aceros AZA acuerdan operación por US$484 millones para producir acero verde en Huachipato

Grupo CAP y Aceros AZA alcanzaron un acuerdo para combinar sus negocios siderúrgicos y desarrollar una nueva compañía dedicada a la producción de acero verde en Huachipato, en la comuna de Talcahuano, región del Biobío.

La operación contempla integrar activos estratégicos del complejo con el modelo industrial de AZA.

A diferencia del proceso tradicional basado en mineral de hierro y altos hornos, la nueva empresa utilizará chatarra ferrosa como materia prima y hornos eléctricos para su procesamiento. Según las compañías, este modelo de economía circular permite fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial.

Huachipato inicia una nueva etapa de reconversión industrial

La transacción considera una reorganización societaria previa para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada. Estos incluyen la acería, dos laminadores y 91 hectáreas, equivalentes a cerca del 20% de las 443 hectáreas del complejo de Huachipato.

El acuerdo tiene una valorización total de US$484 millones. Como parte de la operación, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de participación en la empresa combinada, US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$42,5 millones.

El gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, destacó que “esta asociación con un actor líder en la producción de acero sostenible como AZA va en línea con nuestra estrategia de impulsar asociaciones que pongan en valor nuestras capacidades”.

El ejecutivo agregó que el acuerdo permite integrar la infraestructura de Huachipato con el proceso productivo de AZA. “Representa una oportunidad para dinamizar la actividad industrial en la Región del Biobío, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo productivo y contribuir a la generación de empleo en la zona”, sostuvo.

La operación quedará sujeta a condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo las aprobaciones correspondientes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Según CAP, la asociación con AZA será “el primer gran hito” del proceso de reconversión de Huachipato, que contempla cuatro distritos: industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario.