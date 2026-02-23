Podrá ser formalizado: Corte Suprema ratifica desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La Corte Suprema confirmó este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León. Con esta sentencia, el máximo tribunal ratifica lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones, permitiendo que el Ministerio Público proceda con la formalización del parlamentario por una serie de delitos vinculados a hechos de corrupción.

El fallo, que se dio tras una votación dividida entre los ministros de la Segunda Sala, habilita a la Fiscalía para investigar penalmente a Lavín León por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil.

Estas acusaciones se enmarcan en la investigación sobre presuntas irregularidades financieras y desvío de fondos públicos ocurridos durante la administración municipal de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.

A partir de este punto, cabe precisar que la Corte Suprema introdujo un matiz importante en su resolución: revocó el desafuero respecto a la arista de delitos tributarios. No obstante, esta decisión no frena la persecución penal por los cargos más graves, dejando al diputado sin su inmunidad parlamentaria para enfrentar las audiencias de formalización y las medidas cautelares que la fiscalía estime necesarias.

La investigación liderada por el Ministerio Público apunta a que Lavín León habría tenido una participación activa en la gestión de recursos públicos y en la toma de decisiones dentro del municipio de Maipú, excediendo sus atribuciones como legislador. Se indaga el presunto uso de influencias para beneficiar a terceros y el ocultamiento de información financiera clave que habría facilitado el déficit fiscal en la comuna.

Con esta resolución judicial, Joaquín Lavín León queda suspendido de sus funciones parlamentarias en la Cámara de Diputados mientras dure el proceso en su contra. El siguiente paso será la fijación de una fecha para la audiencia de formalización, donde se detallarán las pruebas que vinculan al parlamentario con la red de corrupción que la justicia busca desarticular.