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Carabinero muere por impacto balístico mientras cumplía funciones en sector rural de Victoria

El Ministerio Público instruyó diligencias al Labocar y al OS-9 para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

Durante la mañana de este viernes, se reportó el fallecimiento de un funcionario de Carabineros en un sector rural de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la madrugada, mientras el uniformado se encontraba en cumplimiento de sus funciones. En ese contexto, y de acuerdo con lo señalado por la Prefectura COP Araucanía, se habría autoinfligido una lesión fatal.

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“Tras ocurrido el hecho, personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, falleció”, indicaron en un comunicado.

Investigan lo sucedido

La situación fue informada al Ministerio Público, que instruyó diligencias a personal del Labocar y del OS-9 de Carabineros para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Por último, la Seremi de Seguridad confirmó que la investigación inicial ha recibido el tratamiento de una lesión autoinfligida.

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No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

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