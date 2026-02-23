;

Corte ratifica condena de 184 años contra organización criminal colombiana encabezada por “Zeus” en Antofagasta

El tribunal desestimó vicios y confirmó sanciones para diez acusados, tras acreditar asociación ilícita, tráfico, homicidios y control territorial violento.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia que suma 184 años de cárcel contra diez integrantes de una organización criminal colombiana que operaba en el campamento Génesis II.

El fallo ratifica la resolución dictada en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta y rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas.

El líder del grupo, Javier Valencia González (40), alias “Zeus” o “Satanás”, fue condenado a 77 años de presidio.

Los demás miembros recibieron penas entre 10 y 18 años por asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de armas. La Corte descartó errores de derecho o la omisión de atenuantes.

El tribunal respaldó la tesis del Ministerio Público, estableciendo que existía una estructura jerarquizada con liderazgo definido y funciones distribuidas, dedicada al tráfico ilícito y al control violento del territorio.

Mantiene orden de extradición desde Colombia

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que “el rechazo de los recursos presentados es un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región”, y agregó que “estas condenas marcan el camino que estamos siguiendo”.

La investigación fue liderada por el SACFI junto a unidades especializadas de la PDI. El cabecilla fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 y posteriormente el resto de la banda fue capturado en un operativo en el asentamiento.

El imputado mantiene además un pedido de extradición vigente desde Colombia, donde enfrenta una condena de 33 años.

