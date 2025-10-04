En plena candidatura al Senado: Fiscalía acusa de violación a desaforado diputado Pulgar y solicita 12 años de cárcel / Pablo Ovalle Isasmendi

La Fiscalía del Maule presentó formalmente la acusación contra Francisco Pulgar, diputado actualmente desaforado y en arresto domiciliario total, por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una menor de 14 años.

Además de la pena de prisión, de ser condenado, el exparlamentario podría enfrentar la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos.

Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

El fiscal regional, Julio Contardo, confirmó en entrevista con TVN Red Maule que la investigación ya concluyó y que se dio inicio a la etapa de preparación de juicio oral.

“Se cerró la investigación y se presentaron las acusaciones en contra del diputado por los mismos hechos formalizados, en particular por el delito de violación de menor de edad. Ahora corresponde la preparación del juicio oral, que será determinada por el Tribunal”, explicó.

Desde la Fiscalía detallaron que Pulgar mantiene las medidas cautelares previamente decretadas por el Juzgado de Garantía y ratificadas por la Corte de Apelaciones, y que se espera que los plazos para el juicio no se prolonguen.

En su acusación, el Ministerio Público solicita una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, junto con las penas accesorias contempladas en el Código Penal. Esto incluye la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos, y la inhabilitación para el ejercicio de profesiones mientras dure la condena.

Dado que la víctima es menor de edad, la Fiscalía también pide la sujeción a vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena, además de la inhabilitación temporal para cargos, empleos u oficios relacionados con la educación o que impliquen contacto directo con menores, por siete años y un día.

Cabe destacar que, a pesar de enfrentar graves imputaciones, Pulgar se mantiene como candidato a senador.