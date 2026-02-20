VIDEO. Los Tenores comentan la polémica de los clubes que no han recibido el pago del patrocinio de Apuestas Royal
En la edición de este viernes, nuestros panelistas también anticiparon el arranque de la cuarta fecha de la Liga de Primera.
En la edición de Los Tenores de este viernes 20 de febrero, nuestros panelistas comentaron la conferencia de prensa de Fernando Ortiz en Colo Colo y la formación que prepara el “Tano” para enfrentar a O’Higgins.
Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron las declaraciones de Francisco Meneghini en la U y los cambios que prepara el DT para el duelo ante Deportes Limache.
Además, comentaron la polémica por los impagos de Apuestas Royal a los clubes que patrocina y anticiparon el partido entre la Universidad Católica y Coquimbo Unido.
Revive la edición de Los Tenores de este viernes 20 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
