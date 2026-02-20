En la edición de Los Tenores de este viernes 20 de febrero, nuestros panelistas comentaron la conferencia de prensa de Fernando Ortiz en Colo Colo y la formación que prepara el “Tano” para enfrentar a O’Higgins.

Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron las declaraciones de Francisco Meneghini en la U y los cambios que prepara el DT para el duelo ante Deportes Limache.

Además, comentaron la polémica por los impagos de Apuestas Royal a los clubes que patrocina y anticiparon el partido entre la Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 20 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.