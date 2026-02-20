La ofensiva formación que prepara Meneghini en la U para ir por su primer triunfo en la Liga de Primera

La Universidad de Chile buscará su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 este domingo, cuando enfrente a Deportes Limache en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

Los dirigidos por Francisco Meneghini apenas han sumado dos empates y una derrota en tres partidos, por lo que se vuelve primordial comenzar a conseguir triunfos para mantenerse con opciones de pelear el torneo, tal como se plantearon como objetivo principal.

Para aquello, “Paqui” planea dos cambios respecto del equipo que cayó ante Huachipato en la última fecha, donde la posición de Javier Altamirano ha llamado significativamente la atención.

El entrenador habría decidido colocar al talentoso volante en la base del mediocampo, acompañando a Charles Aránguiz y arrebatándole su lugar a Israel Poblete, ganando así mayor juego asociado, pero perdiendo algo de rudeza defensiva en ese sector.

Además, también se daría el regreso de Felipe Salomoni a la oncena titular, luego de superar la sanción de dos partidos que recibió por su expulsión ante Audax Italiano y dejando al canterano Diego Vargas fuera del equipo.

Con estos detalles, según información de ADN Deportes, la Universidad de Chile formaría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Felipe Salomoni en el mediocampo; y Eduardo Vargas junto a Juan Martín Lucero en ofensiva.