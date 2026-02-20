;

La ofensiva formación que prepara Meneghini en la U para ir por su primer triunfo en la Liga de Primera

Según información de ADN Deportes, “Paqui” apostará por una inédita posición para Javier Altamirano con el objetivo de organizar el juego del equipo.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO: LORENA VECCHIO/AGENCIAUNO

FOTO: LORENA VECCHIO/AGENCIAUNO / LORENA VECCHIO/AGENCIAUNO

La Universidad de Chile buscará su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 este domingo, cuando enfrente a Deportes Limache en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

Los dirigidos por Francisco Meneghini apenas han sumado dos empates y una derrota en tres partidos, por lo que se vuelve primordial comenzar a conseguir triunfos para mantenerse con opciones de pelear el torneo, tal como se plantearon como objetivo principal.

Para aquello, “Paqui” planea dos cambios respecto del equipo que cayó ante Huachipato en la última fecha, donde la posición de Javier Altamirano ha llamado significativamente la atención.

Revisa también:

ADN

El entrenador habría decidido colocar al talentoso volante en la base del mediocampo, acompañando a Charles Aránguiz y arrebatándole su lugar a Israel Poblete, ganando así mayor juego asociado, pero perdiendo algo de rudeza defensiva en ese sector.

Además, también se daría el regreso de Felipe Salomoni a la oncena titular, luego de superar la sanción de dos partidos que recibió por su expulsión ante Audax Italiano y dejando al canterano Diego Vargas fuera del equipo.

Con estos detalles, según información de ADN Deportes, la Universidad de Chile formaría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Felipe Salomoni en el mediocampo; y Eduardo Vargas junto a Juan Martín Lucero en ofensiva.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad