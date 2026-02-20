Con Correa descartado: la formación que prepara Colo Colo para desafiar a O’Higgins en Rancagua

Este sábado 21 de febrero, Colo Colo visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Para este partido, Fernando Ortiz realizará un cambio obligado en el equipo titular, debido a que Javier Correa no podrá jugar contra los celestes por la contractura muscular que sufrió frente a Unión La Calera.

El DT de los albos optó por cuidar al delantero argentino, para que pueda llegar en plenitud física al Superclásico, que se jugará el próximo domingo 1 de marzo.

Ante la ausencia de Correa, Leandro Hernández será el encargado de acompañar a Maximiliano Romero en ataque, según pudo conocer ADN Deportes. El resto del equipo sería el mismo que saltó a la cancha contra La Calera la fecha pasada.

Así las cosas, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a O’Higgins es con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Claudio Aquino y Maximiliano Romero en ataque.