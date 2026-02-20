;

PREVIA. Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026

La UC se mide ante el actual campeón del fútbol chileno. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado 21 de febrero, Universidad Católica recibirá a Coquimbo Unido en el Claro Arena, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Los cruzados apuntan a hacerse fuertes en casa luego de sufrir su primera derrota de la temporada ante Cobresal en El Cobre.

En tanto, el elenco “pirata” llegará a Las Condes evalentonado luego de ganar el clásico regional ante Deportes La Serena.

Además, ambos vienen de verse las caras recientemente, considerando el triunfo por penales de los nortinos hace un mes en la final de la Supercopa Chilena 2026.

Universidad Católica vs Coquimbo Unido, en vivo, en directo, online, y TV

El choque entre celestes y albos lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por el canal TNT Sports Premium. Además, se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 21 de febrero

20:30 horas | Universidad Católica vs. Coquimbo Unido | Claro Arena

