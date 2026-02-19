;

Escándalo en el fútbol chileno: acusan que Apuestas Royal no le ha pagado a los clubes que patrocina

Según información de ADN Deportes, la casa de apuestas que patrocina a gran parte de los equipos de la Primera División no ha cancelado la primera cuota del contrato, que tenía como fecha de pago el 31 de enero y, además, no responden los mensajes.

Escándalo en el fútbol chileno: acusan que Apuestas Royal no le ha pagado a los clubes que patrocina

La irrupción de Apuestas Royal como auspiciador de 11 de los 16 equipos de la Primera División del fútbol chileno causó bastante controversia entre los seguidores del deporte, al tratarse de una marca desconocida hasta hace algunos meses.

Ahora, la casa de apuestas de origen venezolano y con sede comercial en Curazao, ya vive su primera polémica. Según información de ADN Deportes, varios clubes que cuentan con este patrocinio no han recibido el pago de la primera cuota del contrato.

Para tener más antecedentes sobre el caso, este medio se puso en contacto con César Villegas, presidente de Deportes Limache, uno de los afectados por los impagos y que ya toma medidas ante esta deuda de Apuestas Royal.

“Nosotros mandamos un correo ayer y hoy nuevamente. Si de aquí a mañana no cancelan la cuota, nosotros para el partido con la U saldremos con el sponsor tapado y ya el lunes buscaríamos las medidas pertinentes y otro auspiciador”, señaló el dirigente.

La fecha de pago era el 31 de enero y, a la fecha, no han respondido ni los WhatsApp ni los correos. Así no nos gusta trabajar, porque uno hace una planificación en base a los flujos e ingresos”, sentenció Villegas.

Tal como señaló Andrés Galperín, CEO de la casa de apuestas, en una entrevista con The Clinic, ellos pusieron cerca de 3 millones de dólares para auspiciar a 11 clubes del fútbol chileno. Por lo tanto, esta primera cuota, dividida entre quienes tienen main sponsor y otros secundarios, debía ser de 250 mil dólares.

