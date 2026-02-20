El renacer de Martín Rodríguez en el ascenso de Turquía / Instagram @martinrodriguezt14

Martín Rodríguez tuvo una convulsionada salida de Ñublense el año pasado, donde apenas permaneció seis meses.

El atacante formado en Huachipato deicdió dejar en agosto del 2025 el elenco de Chillán para jugar nuevamente en Europa.

Todo al aceptar la oferta del Erzurumspor, elenco de la segunda división de Turquía.

Con el paso del tiempo, parece que la apuesta le está pagando a Martín Rodríguez, considerando que su equipo es líder de la categoría con 54 puntos, uno más que su perseguidor, Erokspor.

En el último partido, el nacional entregó una asistencia clave al minuto 99 para la remontada ante Keciorengucu, al que vencieron 2-1.

Desde su arribo al Erzurumspor, el jugador de 31 años acumula dos goles y cinco pases gol, siendo el tercer máximo asistidor del equipo.

Esto en 31 encuentros disputados, 19 de ellos como titular, en un rendimiento que marca otro paso en su carrera, que ha tenido pasos también por clubes de México y Estados Unidos, además de otra pasada en Turquía, pero defendiendo al Altay.