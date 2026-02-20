Vuelco inesperado: FIFA da luz verde para que Maximiliano Gutiérrez sea nuevo refuerzo de Independiente / Daniel Pino/UnoNoticias

Independiente logró darle un giro inesperado a la situación que complicaba el fichaje del chileno Maximiliano Gutiérrez.

En los últimos días, Independiente fue notificado por la FIFA de una inhibición que le impedía fichar nuevos jugadores, esto debido a una deuda de 1,5 millones de dólares con el volante ecuatoriano Fernando Gaibor.

A raíz de esta sanción, se había frenado el arribo del futbolista de Huachipato al cuadro de Avellaneda.

Sin embargo, en menos de 24 horas la dirigencia del “Rojo” encontró una vía legal para postergar la inhibición, argumentando que la notificación llegó antes del plazo previsto, lo que llevó a que la FIFA aceptara el reclamo.

Gracias a esto, Independiente podrá proceder con el fichaje de Maximiliano Gutiérrez, quien se convertirá en nuevo refuerzo del “Rey de Copas” para esta temporada 2026.