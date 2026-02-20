“Paqui” Meneghini reconoce problemas físicos de Rivero y da la clave para sumar su primer triunfo dirigiendo a la U de Chile / Rocio Ayala

Francisco Meneghini afrontó este viernes las dudas respecto de su presente en la U de Chile, donde todavía no ha podido ganar un solo partido.

“Faltan los resultados que le den más confianza al proceso. Las sensaciones en la semana son buenas y un buen resultado te permite continuar en esa linea, pero también necesitamos que el juego sea mejor en los partidos. Estamos empujando esas dos cosas, el juego y el resultado, para seguir creciendo”, remarcó el DT argentino, mostrándose cauto ante los cuestionamientos a su labor.

“La presión la manejo con trabajo, enfocándome en lo que puedo controlar. Las opiniones no, entiendo que toca aceptar la crítica, pero no invierto tiempo en eso. Mi foco es el trabajo”, dijo “Paqui”, planteando que ser el equipo con menos ocasiones creadas y disparos al arco es el foco del trabajo en el Centro Deportivo Azul.

“Es el gran tema a mejorar, la más urgente, el ataque organizado. Tiene que ver con fluidez de movimiento y más precisión en ciertas zonas. En el último partido con Palestino merecimos ganar, no alcanza, pero fue el primer partido en que podemos decir que dominamos y fuimos más que el rival”, dijo, sin ponerse en el contexto de una agenda que tiene a futuro el Superclásico y la llave con Palestino en Copa Sudamericana.

“Mi foco es Limache. El comienzo no ha sido el esperado, pero hemos trabajado pensando en Limache, sin pensar en los partidos que vienen”, comentó Francisco Meneghini, marcando sus aprensiones ante las dificultades que pueden dar los de la región de Valparaíso.

“Han convertido casi todos sus goles por una recuperación en cambio de ellos, tienen tres jugadores que se descuelgan y se incorporan los carrileros. Va a ser importante dominar la pelota y los espacios para que ellos no puedan correr”, explicó.

El plantel de la U de Chile

Francisco Meneghini abordó también la lesión que aqueja a Octavio Rivero, de quien aseguró que no va a ser operado, pero que al menos este fin de semana no estará disponible.

“Sintió la molestia contra Universitario. Con Audax fue evolucionando bien, pero después se le inflamó la rodilla y preferimos descargar. Contra Palestino volvió a sentirse bien, tenía ganas de estar. Es un jugador competitivo, quiere aportar, pero tras San Luis se dio una situación similar y se ha decidido parar un tiempo para que se desinflame su rodilla. Confiamos en que más temprano que tarde va a estar a disposición. Queremos que cuando vuelva esté en las mejores condiciones y no en esta situación de estar mermado”, comentó, cauto ante la chance de disponer de otro lesionado, Marcelo Díaz.

“Su proceso de recuperación ha tenido mucho esfuerzo de su parte. Ha tenido buenas sensaciones, pero ha tenido una para importante, lo vamos a ir evaluando. Está mucho más cerca que al comienzo de la pretemporada para estar a disposición”, remarcó, además de justificar la suplencia de uno de los refuerzos del club, el paraguayo Lucas Romero.

“Lo que yo pienso es lo mejor para el equipo. Para mi era importante darle rodaje en su proceso de adaptación, viene de otro perfil de equipo. Hizo bien la pretemporada. Opté por Poblete en los dos últimos partidos porque está más adaptado, Lucas es más posicional, puede meterse entre los centrales y aporta otras características”, cerró “Paqui”.