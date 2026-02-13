En la edición de Los Tenores de este viernes 13 de febrero, nuestros panelistas hicieron la previa del duelo de la Universidad de Chile versus Palestino y analizaron la formación que usará Francisco Meneghini.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas escucharon a Fernando Ortiz sobre el rol de Arturo Vidal como “segundo entrenador” de Colo Colo y supieron del fichaje que están prontos a cerrar en Macul.

Además, comentaron la programación de Huachipato y O’Higgins en la fase previa de la Copa Libertadores y siguieron en vivo la derrota de Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 13 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.