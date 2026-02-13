;

VIDEO. Los Tenores, entre el Palestino versus U de Chile y el fichaje europeo que planea Colo Colo

En la edición de este viernes, nuestros panelistas también siguieron en vivo la derrota de Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 13 de febrero, nuestros panelistas hicieron la previa del duelo de la Universidad de Chile versus Palestino y analizaron la formación que usará Francisco Meneghini.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas escucharon a Fernando Ortiz sobre el rol de Arturo Vidal como “segundo entrenador” de Colo Colo y supieron del fichaje que están prontos a cerrar en Macul.

Además, comentaron la programación de Huachipato y O’Higgins en la fase previa de la Copa Libertadores y siguieron en vivo la derrota de Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 13 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

