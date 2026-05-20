Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 20 de mayo, y quién transmite por TV? / Agencia Uno

Hoy, miércoles 20 de mayo, continúa la disputa de la quinta fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en la Sudamericana, con dos equipos en acción.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 20 de mayo?

O‘Higgins disputará su segundo partido en condición de visitante en el torneo, enfrentándose ante Boston River a contar de las 18:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo, choque que se podrá seguir por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

En tanto, Palestino hará lo propio disputando su último juego fuera de casa en esta etapa midiéndose ante Gremio, también a las 18:00 horas, en el Arena do Gremio en Porto Alegre, duelo que será transmisión de D Sports.