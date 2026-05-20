La Policía de Investigaciones detuvo en la comuna de Renca a un ciudadano extranjero de 24 años acusado de participar en el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 11 de mayo en Recoleta.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte en coordinación con la Fiscalía ECOH, luego de una serie de diligencias investigativas que permitieron identificar al presunto autor del crimen.

La captura se concretó en la intersección de Balmaceda con Pasaje Sicilia, sector donde funcionarios mantenían labores de vigilancia tras establecer que el imputado frecuentaba el lugar.

captura Ampliar

Según los antecedentes reunidos por la investigación, la víctima, un hombre de 46 años, caminaba por calle Olivo con un carro de frutas y verduras cuando fue interceptada y atacada a disparos a corta distancia. Producto de las múltiples heridas, falleció en el sitio del suceso.

El homicidio ocurrió cerca de las 10:30 horas en las cercanías de calle Rengifo, en un sector residencial y comercial de Recoleta. Testigos entregaron versiones dispares sobre la dinámica del ataque, ya que algunos apuntaron a un motociclista como autor de los disparos y otros mencionaron la participación de un automóvil.

Durante el proceso investigativo, la PDI analizó cámaras de seguridad del sector y revisó publicaciones en redes sociales, antecedentes que permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del crimen.

En el operativo de detención también fueron incautadas las prendas de vestir que el imputado habría utilizado el día del ataque, elementos que serán periciados como parte de la investigación.

El detenido fue trasladado hasta el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, donde enfrentará el respectivo control de detención y posterior formalización por el delito de homicidio.