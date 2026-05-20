;

Hombre muere tras recibir múltiples disparos en Pedro Aguirre Cerda: ataque también dejó herida a trabajadora de un local

La víctima, de 26 años, fue atacada en plena vía pública durante la noche de este martes.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Hombre muere tras recibir múltiples disparos en Pedro Aguirre Cerda: ataque también dejó herida a trabajadora de un local

Hombre muere tras recibir múltiples disparos en Pedro Aguirre Cerda: ataque también dejó herida a trabajadora de un local

00:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche de este martes, un hombre de 26 años murió tras recibir múltiples impactos balísticos en plena vía pública en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en avenida Fraternal con calle Dos pinos, donde un individuo habría perpetrado una serie de disparos contra la víctima, provocándole la muerte.

Revisa también

ADN

En medio del ataque, una mujer que trabajaba en un local comercial cercano al sitio del suceso también resultó herida en una pierna.

“Recibió diversos impactos balísticos”

Hasta el lugar llegó el Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, para realizar las pericias correspondientes en torno a lo sucedido.

Sobre la víctima fatal, la fiscal Nadia Mondiglio indicó que “recibió diversos impactos balísticos en diversas partes de su cuerpo”. Respecto de la mujer herida, señaló que “se encuentra siendo atendida fuera de riesgo vital en el Hospital Barros Luco”.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad