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Hombre muere tras recibir múltiples disparos en Pedro Aguirre Cerda: ataque también dejó herida a trabajadora de un local

Durante la noche de este martes, un hombre de 26 años murió tras recibir múltiples impactos balísticos en plena vía pública en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en avenida Fraternal con calle Dos pinos, donde un individuo habría perpetrado una serie de disparos contra la víctima, provocándole la muerte.

En medio del ataque, una mujer que trabajaba en un local comercial cercano al sitio del suceso también resultó herida en una pierna.

“Recibió diversos impactos balísticos”

Hasta el lugar llegó el Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, para realizar las pericias correspondientes en torno a lo sucedido.

Sobre la víctima fatal, la fiscal Nadia Mondiglio indicó que “recibió diversos impactos balísticos en diversas partes de su cuerpo ”. Respecto de la mujer herida, señaló que “se encuentra siendo atendida fuera de riesgo vital en el Hospital Barros Luco”.