Colo Colo está acelerando sus gestiones para cerrar un fichaje más antes de que termine el mercado. Los albos buscan un extremo y en las últimas horas surgió el nombre de Thiago Nuss, quien estaría cerca de arribar al cuadro albo.

El delantero argentino, de 25 años, actualmente milita en el OFI Creta de la Primera División de Grecia. Según información de Mega, las negociaciones están avanzadas para que el trasandino se sume al plantel del “Cacique”.

Antes de llegar al fútbol griego, Thiago Nuss vistió las camisetas de Argentinos Juniors, Central Córdoba, Atlético Rafaela y Deportivo Español en Argentina.

Este 2026, el atacante ha disputado 8 encuentros con OFI Creta y lleva cuatro goles, los cuales marcó en un solo partido: contra Asteras, el pasado 11 de enero.

Revisa los cuatro goles que anotó Nuss en Grecia