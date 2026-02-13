;

VIDEO. Colo Colo encuentra en Europa a su último refuerzo: sorpresa en el mercado

Los albos tienen negociaciones avanzadas para incorporar al delantero argentino Thiago Nuss, quien milita en el fútbol griego.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Colo Colo está acelerando sus gestiones para cerrar un fichaje más antes de que termine el mercado. Los albos buscan un extremo y en las últimas horas surgió el nombre de Thiago Nuss, quien estaría cerca de arribar al cuadro albo.

El delantero argentino, de 25 años, actualmente milita en el OFI Creta de la Primera División de Grecia. Según información de Mega, las negociaciones están avanzadas para que el trasandino se sume al plantel del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Antes de llegar al fútbol griego, Thiago Nuss vistió las camisetas de Argentinos Juniors, Central Córdoba, Atlético Rafaela y Deportivo Español en Argentina.

Este 2026, el atacante ha disputado 8 encuentros con OFI Creta y lleva cuatro goles, los cuales marcó en un solo partido: contra Asteras, el pasado 11 de enero.

Revisa los cuatro goles que anotó Nuss en Grecia

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad