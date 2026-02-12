;

PREVIA. Palestino vs la U: dónde, cuándo, y a qué hora ver el partido en vivo en directo online y en tv

‘Árabes’ y azules protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada tres. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Palestino y la U chocan en La Cisterna por la Liga de Primera

Este viernes por la tarde, con dos partidos, la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 comienza en Calera, pero la mayoría de las miradas estarán puestas más tarde en La Cisterna cuando Palestino reciba la visita de la U en el Estadio Municipal.

El cuadro ‘árabe’ no lo pasa nada bien. Comenzó el torneo con un empate ante Ñublense en La Cisterna y luego perdió categóricamente ante el campeón vigente, Coquimbo Unido.

Al frente tendrá a una Universidad de Chile que está igual, o peor, en el inicio. El cuadro de Meneghini solo empató ante Audax en el debut y luego fue hasta Talcahuano para perder a manos de Huachipato el pasado fin de semana.

Palestino vs. la U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Palestino y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 13 de febrero

  • 20:30 hrs | Palestino vs. Universidad de ChileMunicipal La Cisterna

