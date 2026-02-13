;

Tras dura batalla: Tabilo cae ante el local Etcheverry y se despide del ATP de Buenos Aires en cuartos de final

El chileno luchó hasta el final, pero no pudo superar al argentino en la instancia más decisiva del partido.

Tras eliminar al campeón defensor el día de ayer, este viernes Alejandro Tabilo (71°) no pudo contra el argentino Tomás Etcheverry (54°) y se despidió del ATP 250 de Buenos Aires en cuartos de final.

El chileno arrasó con su rival en el inicio del partido, llevándose cómodamente el primer set por 6-1. Sin embargo, las cosas cambiaron en la segunda manga, donde el dueño de casa se impuso sobre el “Jano” por 6-3.

Todo se definió en el tercer set, donde ambos tenistas protagonizaron una intensa y reñida batalla. Tras quedar igualados 4-4, el local consiguió un quiebre y se puso 5-4 arriba. Con todo a su favor, el trasandino selló el 6-4 para quedarse con el partido.

De esta manera, Tabilo dice adiós al ATP 250 de Buenos Aires, mientras que Etcheverry avanza a las semifinales, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francisco Cerúndolo y Vít Kopriva.

