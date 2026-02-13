Tras dura batalla: Tabilo cae ante el local Etcheverry y se despide del ATP de Buenos Aires en cuartos de final

Tras eliminar al campeón defensor el día de ayer, este viernes Alejandro Tabilo (71°) no pudo contra el argentino Tomás Etcheverry (54°) y se despidió del ATP 250 de Buenos Aires en cuartos de final.

El chileno arrasó con su rival en el inicio del partido, llevándose cómodamente el primer set por 6-1. Sin embargo, las cosas cambiaron en la segunda manga, donde el dueño de casa se impuso sobre el “Jano” por 6-3.

Todo se definió en el tercer set, donde ambos tenistas protagonizaron una intensa y reñida batalla. Tras quedar igualados 4-4, el local consiguió un quiebre y se puso 5-4 arriba. Con todo a su favor, el trasandino selló el 6-4 para quedarse con el partido.

De esta manera, Tabilo dice adiós al ATP 250 de Buenos Aires, mientras que Etcheverry avanza a las semifinales, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francisco Cerúndolo y Vít Kopriva.