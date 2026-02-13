Preparación para la Liga de Naciones: La Roja Femenina agenda dos amistosos internacionales en marzo

La selección femenina de Chile completó un 2025 bastante positivo en la Liga de Naciones de CONMEBOL, torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2027 en Brasil.

Las dirigidas por Luis Mena terminaron la fase de 2025 en la tercera posición con siete puntos, igualadas con Argentina y Colombia y solo por detrás de Venezuela, que sumó ocho unidades.

La Roja femenina volverá a la competición en abril con otra doble fecha en la que enfrentará como local a Argentina el viernes 10 de abril y luego visitará a Colombia el martes 14.

Pero antes de estos compromisos oficiales, el equipo nacional tendrá dos partidos amistosos de preparación que serán, sin duda, útiles para el proceso de cara a la Liga de Naciones.

Según informó la propia selección en sus redes sociales, Chile se medirá con Paraguay en dos amistosos los días 4 y 7 de marzo, ambos en la localidad de Ypané y con inicio programado a las 19:00 horas.

El conjunto guaraní marcha en la sexta posición de la Liga de Naciones femenina con tres puntos, y en la fecha FIFA de abril deberá enfrentarse a Ecuador y Perú.