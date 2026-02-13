¿Nivel internacional? El técnico europeo políglota que asoma para dirigir en el fútbol chileno

General Velásquez buscaría remecer el mercado de fichajes de la Primera B, buscando sumar como refuerzo a un director técnico griego, con experiencia en el fútbol europeo.

Se trataría de Nikolaos Issaris, de 42 años, quien comenzó a dirigir a los 23. Según el sitio PrimeraBChile, Issaris registra experiencia como ayudante técnico en el PAS Lamia 1964 de la Segunda División de Grecia, además de pasos por el GS Kallithea, Olympiakos Nicosia y Panionios, entre otros.

El griego llegaría a la segunda categoría del fútbol chileno, con un antecedente no muy favorable: en su último club, el Herrera FC de Panamá, solo ganó un encuentro de 16.

Nikolaos Issaris cuenta con un amplio recorrido por clubes de Grecia, pero ninguno como DT principal. Su sitio web oficial detalla cómo es su modelo de juego y cuáles son los idiomas que maneja: griego, inglés, español y portugués.