Horarios confirmados: Huachipato y O’Higgins ya tienen programación para debutar en la Copa Libertadores 2026

Conmebol hizo oficial la programación de los partidos por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia que disputarán dos equipos chilenos: Huachipato y O’Higgins.

El elenco acerero se medirá ante Carabobo de Venezuela en el estadio Misael Delgado, el martes 17 de febrero a las 19:00 horas de Chile. El partido de vuelta lo disputarán el martes 24 de febrero a la misma hora, pero esta vez en Talcahuano.

Por su parte, el cuadro celeste se verá las caras con Bahia de Brasil en El Teniente de Rancagua, el miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas. La revancha se jugará el miércoles 25 en el Arena Fonte Nova.

Los ganadores de la Fase 2 avanzarán a la Fase 3, la última instancia antes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde se definirán los equipos que completarán el cuadro principal del torneo más importante de clubes en Suramérica.