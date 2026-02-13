;

Ortiz habla del rol de Vidal como ‘segundo DT’ de Colo Colo y deja claro mensaje: “Si sobrepasa ese límite...”

El técnico de los albos se refirió a la comentada actitud del volante en el último triunfo ante Everton, donde se le vio dando indicaciones desde la banca a la par del DT.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la previa del partido de este domingo ante Unión La Calera por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y, entre sus reflexiones, se refirió a la comentada actitud de Arturo Vidal en el pasado duelo contra Everton.

El volante de 35 años fue reemplazado en los minutos finales de la victoria ante los “Ruleteros” y, en lugar de quedarse sentado en el banco de suplentes, se ubicó al lado del DT para repartir instrucciones a sus compañeros, lo que generó diversos comentarios.

Ortiz, sin embargo, le restó importancia a la situación e incluso valoró el aporte del ‘King’ en su nuevo rol. “Es bueno. No solamente de Arturo, si vieron el partido contra Limache el que dio indicaciones al lado de la raya fue Aquino”.

“Yo encantado de que cualquier jugador quiera manifestarse a la hora de dar indicaciones con respecto a lo que venimos haciendo y un recordatorio. ¿Porqué no, qué está de mal? Yo particularmente como entrenador no lo veo mal", añadió.

No obstante, el entrenador argentino fue claro en señalar que “si él en algún momento sobrepasa ese límite obviamente que se lo voy a decir, y él lo sabe, pero sea Arturo o quien sea que da una indicación, bienvenido sea. Todos queremos ganar”.

Otras frases de Fernando Ortiz

El partido contra Unión La Calera: “Lo afrontamos de la misma manera que afrontamos todos los compromisos de la primera fecha hasta ahora. La victoria anterior llevó a trabajar una semana bien anímicamente, donde hemos corregido errores y sabemos que jugamos de nuevo de local, con el empuje de nuestra gente”

El regreso de Javier Méndez y el estado de Lautaro Pastrán: “Javi ya cumplió las dos fechas y Lautaro que venía de un parate muy importante. Lo estamos poniendo a tono y mañana voy a decidir el equipo que va a jugar y si a esos chicos los puedo considerar, ya sea en el once inicial o en el banco de suplentes”.

Su reunión con el directorio de Blanco y Negro: “Fue muy productiva, mi primera experiencia con todo el directorio y realmente me fui muy satisfecho de lo que hablamos. Para mí siempre es importante tratar de tener el mismo objetivo por cumplir. De ambos lados pensamos lo mismo sobre lo que queremos como equipo y como un proyecto a lo que queremos ver”.

La irrupción de Yastin Cuevas: “En el caso de Yastin y todos los jóvenes que están en el plantel, en el momento que yo decida que ellos puedan representarnos, lo van a hacer. Todos los que entraron en el segundo tiempo (del partido ante Everton) han respondido de buena manera. Ojalá podamos encontrar ese equilibrio que necesitan los jóvenes para que puedan desarrollar su mejor virtud que es jugar al fútbol. De a poco iremos haciéndolos cargo de la situación, porque están preparados para jugar en Colo Colo”.

