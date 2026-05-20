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VIDEO. En silencio por las escaleras: el último registro de Mara Sedini en La Moneda tras salir del Gobierno

La exministra dejó el cargo sin responder preguntas, en medio de críticas por la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno / Captura

Agencia Uno / Captura

En completo silencio y sin responder las preguntas de la prensa, la exministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, abandonó durante la noche de este martes el Palacio de La Moneda tras concretarse el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast.

La salida de la ahroa exvocera se produjo en medio de semanas de creciente presión política y cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo, especialmente luego de las polémicas protagonizadas por la también exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

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El cambio fue confirmado durante una ceremonia realizada en el Salón Montt Varas, donde el Presidente Kast reconoció que no esperaba modificar su gabinete a solo 69 días de haber iniciado su mandato, aunque aseguró que la decisión respondió al “sentido de urgencia” que enfrenta el país.

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Pese a removerla del cargo, el Mandatario dedicó palabras de respaldo a Sedini, destacando que fue “el rostro de decisiones impopulares” durante la instalación del gobierno y valorando el trabajo realizado desde la campaña presidencial.

Horas después de dejar La Moneda, la exvocera publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció al Presidente y defendió el proyecto político oficialista. “Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño”, escribió.

El ajuste ministerial también generó reacciones divididas en el oficialismo. Mientras algunos sectores defendieron la necesidad de “dar vuelta la página”, figuras afines al gobierno, como Axel Kaiser, calificaron de “incomprensible” la salida de Sedini justo cuando, a su juicio, comenzaba a consolidarse en el cargo.

En cuanto a la propia Mara Sedini, una de sus últimas imágenes en el Palacio de Gobierno rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, en ellas se ve con parte de su equipo en una de las escaleras de La Moneda evitando contestar a los cuestionamientos de la prensa.

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