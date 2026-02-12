VIDEO. Los Tenores dialogan con el sociólogo Rodrigo Figueroa sobre la violencia en los estadios del fútbol chileno
En la edición de este jueves, nuestros panelistas también comentaron el nuevo delantero que suena en Colo Colo y escucharon a Francisco Meneghini en conferencia de prensa.
En la edición de Los Tenores de este jueves 12 de febrero, nuestros panelistas escucharon la conferencia de prensa de Francisco Meneghini en la U de Chile y supieron de la medida que tomó Azul Azul para los abonados de la sancionada Galería Sur del Estadio Nacional.
Danilo Díaz, Leo Burgueño, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron al nuevo delantero que suena para reforzar a Colo Colo y comentaron la cifra que se recaudó en la “Noche Alba solidaria.
Además, conversaron con Rodrigo Figueroa, sociólogo y entrenador de Palestino Femenino, quien explicó el fenómeno de la violencia en el fútbol chileno.
Revive la edición de Los Tenores de este jueves 12 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
