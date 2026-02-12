;

PREVIA. Colo Colo vs Unión La Calera: dónde, cuándo, y a qué hora ver el partido en vivo en directo online y en tv

‘Albos’ y ‘cementeros’ cerrarán la nueva fecha del Campeoanto Nacional con un partidazo en Macul. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Colo Colo y Unión La Calera cierran la tercera fecha de la Liga de Primera

Este viernes por la tarde, con dos partidos, la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 comienza en Calera, pero los hinchas ‘cementeros’ tendrán que esperar hasta el domingo para ver a uno de los líderes del torneo.

La visita eso sí, no será nada de fácil: Unión La Calera pondrá a prueba la cima de la tabla de posiciones visitando a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El ‘popular’, después de arrancar con el pie izquierdo el torneo, recuperó las sonrisas el pasado fin de semana tras una cómoda victoria sobre Everton. Al frente, estará una Unión La Calera que tiene canasta perfecta y es puntero junto a O’Higgins.

Colo Colo vs. Unión La Calera, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 15 de febrero

  • 20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La CaleraMonumental

