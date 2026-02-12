;

Meneghini responde a las críticas por el mal momento de la U y deja claro mensaje: “No me espero...”

El técnico azul se mostró optimista en conseguir su primera victoria en la Liga de Primera frente a Palestino.

Bastián Lizama

Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, habló en la previa del duelo de este viernes ante Palestino y respondió a la molestia de los hinchas por el irregular inicio de los azules en la Liga de Primera 2026, donde no ha obtenido triunfos.

“Lo tomo con naturalidad, no me espero otra cosa, van dos partidos y sacamos un punto y no espero elogios”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

“La crítica es adecuada a los resultados, me parece bien que sea hacia el entrenador porque se mantuvo la base, es lógico y acorde a la magnitud del equipo. Cuando vine sabía que iba a ser así”, agregó.

En esa línea, Meneghini hizo un llamado a la calma y afirmó que el equipo mostrará otra cara. “Claramente la presión se siente desde que uno pisa acá. Es un club grande y que exige lo máximo. Nosotros también como cuerpo técnico pedimos lo máximo y ponemos la vara arriba y como las cosas no se han dado hay preocupación, por lo que necesitamos mejorar sensaciones”.

“Tenemos que confiar y tener claridad para las decisiones, no podemos volvernos locos y hacer cosas que no van en la línea. No se ha visto la mejor versión, pero confío que el viernes habrá evolución”, complementó ‘Paqui’.

Además, tuvo palabras sobre Palestino y agregó: “Son un equipo que hace muchas temporadas se ha consolidado como uno de los animadores del torneo. Mantienen una base de jugadores y eso les ha dado funcionamiento. Los hemos observado y tenemos claro cómo juegan".

“Vamos a llegar bien al partido. Hemos aprovechado bien los días y los jugadores están trabajando bien. Estoy seguro que con el entrenamiento de hoy estaremos preparados para llegar al partido“, finalizó.

