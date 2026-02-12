;

La U toma una decisión con sus abonados tras el castigo por los incidentes en el Estadio Nacional

El cuadro azul deberá jugar sus próximos tres partidos como local con el cierre parcial de la Galería Sur.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

La U toma una decisión con sus abonados tras el castigo por los incidentes en el Estadio Nacional

La U toma una decisión con sus abonados tras el castigo por los incidentes en el Estadio Nacional / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile ya conoce el castigo que tendrá por los incidentes protagonizados por barristas azules en el Estadio Nacional durante el duelo contra Audax Italiano correspondiente a la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

Aunque se esperaba una sanción más dura para el cuadro estudiantil, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó un castigo menos severo. De acuerdo al fallo, la U tendrá que jugar su próximo partido como local, ante Deportes Limache, con la Galería Sur completamente cerrada y sin acceso a público.

Además, deberá disputar los dos siguentes partidos (contra U. de Conce y La Serena) en el Estadio Nacional con acceso limitado a la Galería Sur, donde solo podrán ingresar mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

La resolución, eso sí, dejó instalada una gran duda entre los hinchas azules: qué ocurrirá con los abonados de Galería Sur. Sin embargo, la dirigencia de Azul Azul ya tomó una decisión respecto a los fanaticos afectados por la sanción.

Según información de ADN Deportes, la U reubicará a los abonados de Galería Sur en la Galería Norte para sus próximos tres partidos de local en el recinto de Ñuñoa.

Con esto, los abonados de las galerías Norte y Sur estarán juntos en el mismo sector durante los próximos tres duelos del cuadro azul, de manera de poder cumplir con el castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina.

