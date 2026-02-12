;

Tomás Barrios sufre dura caída ante el 22° del mundo y se despide del ATP de Buenos Aires

El tenista chileno fue eliminado en octavos de final a manos del italiano Luciano Dardieri.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Tomás Barrios (114° del ranking mundial) se despidió este jueves del ATP 250 de Buenos Aires, luego de sufrir una dura derrota en los octavos de final del torneo trasandino ante el italiano Luciano Dardieri (22º).

El tenista chileno, que venía de superar en la primera ronda al brasileño Thiago Seyboth (197°), no logró imponer su juego frente al europeo y terminó cayendo por un claro 6-1 y 6-3, en una hora y 22 minutos de juego.

En el primer set, dos quiebres le bastaron a Darderi para tomar ventaja. El chillanejo ofreció un poco más de resistencia en la segunda manga, llegando a recuperar una ruptura, pero el italiano no cedió y cerró el partido sin mayores problemas para instalarse en la siguente ronda.

En cuartos de final, Luciano Darderi, segundo sembrado, enfrentará al ganador de la llave entre el local Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el español Pedro Martínez (94°).

Barrios, por su lado, tendrá su próximo desafío en Brasil, donde afrontará la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro.

