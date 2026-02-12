Los millones que recaudó Colo Colo en la “Noche Alba solidaria” para ayudar a damnificados por los incendios

Después de varios años, Colo Colo volvió a realizar la tradicional “Noche Alba”, aunque esta vez con un propósito solidario: ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en el sur de Chile.

La jornada en el Estadio Monumental contó shows musicales, un espectáculo de drones y tres partidos, entre ellos, un amistoso entre el “Cacique” y Unión Española que terminó igualado 0-0.

Al final de la noche, el cuadro albo dio a conocer en la pantalla gigante del recinto de Macul el monto final recaudado, que incluyó donaciones de distintas empresas, hinchas y otros conceptos, como la venta de entradas.

Según se comunicó al público asistente, la cifra recaudada fue de 160 millones de pesos. Este dinero irá al sur del país a través de TECHO Chile, que se encargará de gestionar los recursos para la reconstrucción de las viviendas afectadas.

Además, se espera que la recaudación aumente gracias a la subasta en curso organizada por Colo Colo, donde los fanáticos podrán pujar por las camisetas utilizadas por sus jugadores y jugadoras durante la “Noche Alba”.

A esto hay que sumarle la ayuda material que los hinchas llevaron al Estadio Monumental, ya sea con alimentos no perecibles o artículos de aseo.