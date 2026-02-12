Colo Colo pone sus ojos en jugador que entrena con el Sifup para reforzar su delantera

Colo Colo ha acelerado en los últimos días del mercado de fichajes, donde la misión es, como mínimo, sumar un extremo derecho al plantel.

Ante esta necesidad, los albos no quisieron ir muy lejos para buscar a un delantero extranjero que conozca el medio y que haya tenido buenos rendimientos en el pasado.

Según información de ADN Deportes, una de las opciones que baraja Blanco y Negro es Sergi Santos, atacante brasileño de 31 años que quedó libre tras su paso por el Houston Dynamo de la MLS.

El nacido en Belo Horizonte se encuentra actualmente en Chile, donde lleva cerca de un mes y medio entrenando con el equipo de jugadores libres del SIFUP, a la espera de una oportunidad.

En la última temporada en el fútbol estadounidense, entre el Houston Dynamo y el FC Cincinnati, Santos disputó 23 partidos, en los que anotó dos goles y entregó dos asistencias.