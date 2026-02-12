;

VIDEO. “En el fútbol pareciera que la autoridad muestra una debilidad similar a la que ocurre en los centros educacionales”

Rodrigo Figueroa, sociólogo y entrenador de Palestino Femenino, conversó con Los Tenores acerca del grave avance de las barras bravas en el fútbol chileno.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Apenas van dos fechas de la Liga de Primera y el gran tema de conversación en el fútbol chileno han sido las dificultades para organizar los partidos y, sobre todo, combatir la violencia en los estadios.

Para profundizar en este delicado escenario, Los Tenores de ADN conversaron este jueves con Rodrigo Figueroa, sociólogo de la Universidad de Chile y entrenador del primer equipo femenino de Palestino, quien analizó las dinámicas que se han generado con el avance de las barras bravas en la sociedad.

El fútbol está siendo atravesado por elementos de violencia que van más allá del deporte y de la propia sociedad. Es un tipo de violencia muy particular, no necesariamente política, sino más bien de ‘choros’, de esquina, donde todos quieren sacar ventaja en una lógica individual, en la que el otro es entendido como enemigo”, comenzó explicando.

Revisa también:

ADN

Sobre el desarrollo de las hinchadas organizadas, comentó: “La evolución de las barras bravas hay que mirarla con perspectiva histórica. Son muy distintas a lo que era el fenómeno en los 90 y han ido luchando por cosas diferentes. Hoy buscan mantener el control en los codos, sobre todo las barras más grandes”.

Hay otro fenómeno, y es cómo esta cultura del ‘aguante’ se ha proyectado hacia escenarios que antes estaban muy alejados. Yo lo he visto incluso en el fútbol rural, donde se reproduce la misma dinámica del bombo, del aguante, de la agresión, o algo aún más peligroso, que es negar la presencia del hincha contrario en el estadio”, agregó.

Consultado sobre cómo enfrentar este fenómeno, el sociólogo sostuvo: “Aquí hay un problema de autoridad y creo que es transversal en la sociedad. En el mundo del fútbol pareciera que la autoridad muestra una debilidad similar a la que ocurre en los centros educacionales, donde existen grupos violentos y no se ejerce autoridad frente a ellos. Al final, terminamos pagando todos los que queremos estudiar o ir al estadio”.

“Hay un problema de fondo, y es cómo se entiende la relación con estos grupos. No lo pudo resolver Estadio Seguro y tampoco este Gobierno”, sentenció Rodrigo Figueroa.

