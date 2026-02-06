En la edición de Los Tenores de este viernes 6 de febrero, nuestros panelistas comentaron la denuncia de la Unión Española contra la ANFP por su descenso a la Primera B y las reacciones del ente rector.

Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas anticiparon el duelo de Colo Colo ante Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera y analizaron la posible formación que prepara Fernando Ortiz.

Además, escucharon la conferencia de prensa Francisco Meneghini en la previa del choque ante Huachipato y comentaron los cambios en la oncena titular que prepara “Paqui” para enfrentar a los “acereros”.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 6 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.