VIDEO. Los Tenores analizan la demanda presentada por Unión Española ante la justicia en contra de la ANFP
En la edición de este viernes, nuestros panelistas también adelantaron los partidos de Colo Colo y la Universidad de Chile por la segunda fecha de la Liga de Primera.
En la edición de Los Tenores de este viernes 6 de febrero, nuestros panelistas comentaron la denuncia de la Unión Española contra la ANFP por su descenso a la Primera B y las reacciones del ente rector.
Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas anticiparon el duelo de Colo Colo ante Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera y analizaron la posible formación que prepara Fernando Ortiz.
Además, escucharon la conferencia de prensa Francisco Meneghini en la previa del choque ante Huachipato y comentaron los cambios en la oncena titular que prepara “Paqui” para enfrentar a los “acereros”.
