“Tenemos artistas confirmados y otras sorpresas”: Mosa anticipa la “Noche Alba Solidaria” e invita a los hinchas a asistir al evento

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló este viernes en conferencia de prensa para referirse a la realización de la “Noche Alba Solidaria”, donde Colo Colo jugará contra Unión Española y todo lo recaudado irá en beneficio de los afectados por los incendios en el sur de Chile.

Este partido benéfico se jugará el próximo miércoles 11 de febrero, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental.

“Las entradas de la actividad benéfica tendrán precios populares y todo irá para ayudar a los más necesitados del Biobío. El fútbol femenino y masculino de Colo Colo se pusieron a disposición de inmediato para participar en esta actividad”, señaló el mandamás del “Cacique”.

“Tenemos artistas confirmados y otras sorpresas. La idea es darle una alegría a la gente. Este tipo de iniciativas ayudan para unir y decirle a la comunidad que estamos acá, pese a los momentos difíciles. Somos conscientes de lo que genera Colo Colo en la gente”, agregó.

Respecto a los futbolistas del plantel albo que jugarán este partido benéfico, Aníbal Mosa fue claro: “Ese es un tema netamente del entrenador Fernando Ortiz. Él verá a quién pone. Nuestro gerente deportivo le comunicó a Fernando la realización de este partido y él lo tomó de muy buena manera. Pero de ahí a definir a quién coloca, nosotros no nos metemos en eso”.

"Queremos difundir este evento y que llegue mucha gente. Todos debemos unirnos y ojalá otros clubes puedan ayudar. Chile ayuda a Chile”, concluyó el presidente de Blanco y Negro.

La venta de entradas para la “Noche Alba Solidaria” ya comenzó, a través del sistema PuntoTicket. Los valores van desde los $2.750 hasta los $38.500, dependiendo del sector del estadio.