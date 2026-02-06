;

Nueva polémica por la venta de entradas en un clásico del fútbol chileno: “Asumimos nuestra parte de responsabilidad”

San Marcos de Arica tuvo que pedir disculpas públicas a sus hinchas por el tardío trabajo en la organización del duelo ante Deportes Iquique por la Copa Chile.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES / UNO NOTICIAS

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES / UNO NOTICIAS / Cristian Vivero Boornes

Como si lo ocurrido con el partido entre la Universidad de Chile y Huachipato fuera poco, un nuevo problema para contar con público en los estadios vuelve a azotar al fútbol chileno.

Se trata del Clásico del Norte entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique, válido por la fase de grupos de la Copa Chile, que a solo 24 horas de disputarse recién lanzó sus entradas a la venta.

En este caso, los ariqueños serán locales y desde el propio club debieron pedir disculpas públicas a sus hinchas por la demora en los trabajos de organización del encuentro.

San Marcos de Arica agradece sinceramente a la Delegación Presidencial, a la Sección OS10 de Carabineros de Chile, a la Seremi de Seguridad Pública y a la Ilustre Municipalidad de Arica por agotar todas las instancias necesarias y trabajar de manera coordinada para agilizar los procesos de acreditación, permitiendo que el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique pueda llevarse a cabo”, escribieron en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Respecto a la tardía venta de entradas, señalaron: “Como institución asumimos nuestra parte de responsabilidad en los tiempos acotados con los que se trabajó y reafirmamos que se hizo todo lo humanamente posible para cumplir con cada requerimiento. Esta experiencia nos deja aprendizajes claros para que situaciones como esta no se repitan en el futuro, siempre priorizando un objetivo intransable: garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de todas las personas que asistan al estadio”.

Además, en el comunicado expresaron que no se venderán entradas para el público visitante, situación que también se repitió en el primer enfrentamiento entre ambos equipos, disputado en Iquique, donde los “Dragones Celestes” se impusieron por 4-0.

