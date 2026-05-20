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Extranjero en Chile pasó a un supermercado y quedó impactado: “Es el único país de Sudamérica que tiene...”

“Esto es Estados Unidos, a mí no me engañan”, manifestó el creador de contenidos.

Sebastián Escares

Extranjero en Chile pasó a un supermercado y quedó impactado: “Es el único país de Sudamérica que tiene...”

Cada vez se ha vuelto más común que turistas de distintos rincones del mundo vistan Chile y muestran sus impresiones de nuestro país en redes sociales.

Tal es el caso del creador de contenidos boliviano @soygabodunn, quien actualmente está de visita en Chile y hace pocas horas compartió un video tras conocer un supermercado Lider.

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“Chile es el único país de Sudamérica que tiene un Walmart, y literal me vuela la cabeza”, comenzó señalando el influencer completamente sorprendido.

En esa misma línea, mencionó: “Es decir, que acá el supermercado es gringo. Vean acá lo tenemos, la única diferencia es que opera bajo el nombre de Lider, pero ahí está el logo de Walmart”.

“Esto es Estados Unidos”

“Apenas al entrar, tiene un tamañazo pero enorme. Es que señores esto es la copia y pega de Walmart. Tenemos hasta incluso las cajas donde tú mismo te escaneas los productos y tú pagas por tu cuenta en Sudamérica”, continuó describiendo el boliviano.

Tras recorrer las inmediaciones del supermercado, el extranjero llegó hasta el pasillo en donde habían videojuegos. “Esto es alucinante, ¿cuándo han visto que en Sudamérica se vendan los juegos originales de las consolas?“, expresó.

“Esto es Estados Unidos, a mí no me engañan. Yo estoy en Texas, o sea véanse este tipo de stands son súper gringos”, manifestó el influencer.

Por último, el creador de contenidos explicó cuáles son para él las diferencias entre los recintos de Norteamérica y Sudamérica. “Yo creo que una de las principales diferencias entre los supermercados de Estados Unidos y Sudamérica, es cómo están ordenados los productos, cómo están puestos en los anaqueles y también la variedad de productos que hay”, cerró.

@soygabo_dunn

Chile es el único país de Sudamérica con Walmart 🇨🇱 que podemos encontrar ahí? #chile #santiago #viajes #soygabodunn

♬ original sound - SoyGaboDunn

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