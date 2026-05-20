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VIDEO. “Ustedes saben...”: Alexis Sánchez sorprende y deja este mensaje por el título del Arsenal en la Premier League

Los “Gunners” se coronaron campeones en el fútbol inglés y el chileno aprovechó la oportunidad para demostrar, una vez más, su cariño por el club donde brilló.

Daniel Ramírez

Getty Images

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A través de las redes sociales del Sevilla, Alexis Sánchez le envió un afectuoso mensaje al plantel y a los hinchas del Arsenal, que ayer se coronó campeón de la Premier League luego de 22 años.

Los “Gunners” volvieron a la gloria en el fútbol inglés y el delantero chileno aprovechó la oportunidad para demostrar, una vez más, su cariño por el club donde brilló entre los años 2014 y 2018.

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“Hola ‘Gunners’, les quiero mandar un fuerte abrazo, ustedes saben que los quiero mucho. Felicitaciones a todos los jugadores y a toda la afición por ser campeones de la Premier League. Un abrazo grande de Alexis Sánchez”, señaló el tocopillano en un video publicado por el Sevilla.

En su paso por el Arsenal, Sánchez salió tres veces campeón de la Community Shield y dos veces de la FA Cup, pero no pudo ganar la Premier League. Lo más cerca que estuvo fue en la temporada 2015/16, donde los “Gunners” salieron segundos por detrás del Leicester.

Revisa el video con el mensaje del tocopillano

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