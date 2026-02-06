Revuelo total en el fútbol chileno: Unión Española demanda a la ANFP ante la justicia para no descender a Primera B

El caso de los descensos de Unión Española y Deportes Iquique frente a la ANFP parecía totalmente olvidado, pero durante la medianoche de este viernes todo cambió.

ADN Deportes tuvo acceso al documento en el que el cuadro “hispano” acusó al ente rector del fútbol chileno ante la justicia chilena de una “aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna” que rige el balompié nacional.

La acción fue interpuesta el 15 de enero y pasada a trámite recién este 2 de febrero. En ella, el demandante acusa al organismo presidido por Pablo Milad de omitir sus propias normativas y estatutos.

Específicamente, citan el artículo 90° del reglamento de la ANFP, el cual establece que los descensos de cada año deben definirse por el promedio de las tres temporadas anteriores, y no por el equipo que termine con menos puntos en la campaña en curso.

De hecho, el cuadro de Independencia adjunta como prueba que los descensos del 2024, cuando perdieron la categoría Cobreloa y Deportes Copiapó, sí fueron determinados bajo esta regla, por lo que lo ocurrido en 2025 constituiría una omisión de dicha norma.

Además, otro de los puntos que destaca la defensa de Unión Española es que fue la propia ANFP la que reconoció que el artículo 90° estaba vigente al momento de tomar la decisión de descenderlos, ya que en diciembre de 2025 el ente rector propuso modificar dicha norma en el Consejo de Presidentes.

Se avecina una batalla larga en el fútbol chileno y, con la Liga de Primera 2026 ya en marcha, será clave conocer cómo responderá la ANFP en tribunales ante la acusación presentada por los “hispanos”.