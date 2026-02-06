;

Fernando Ortiz golpea la pizarra en Colo Colo: cuatro cambios en la formación para enfrentar a Everton

Los albos recibirán al cuadro ruletero en el Estadio Monumental.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo busca dejar atrás su desastroso debut ante Deportes Limache y ya alista los últimos detalles para su siguente desafío en la Liga de Primera 2026, donde recibirá a Everton por la segunda fecha en el Estadio Monumental.

El “Cacique” está obligado a ganar para salir del fondo de la tabla y darle algo de respiro a Fernando Ortiz en su cargo. El técnico argentino sabe más que nadie lo que se juega este fin de semana y, por lo mismo, prepara cambios importantes para enfrentar a los “Ruleteros”.

En la última práctica de esta jornada, el DT movió sus piezas y dejó fuera de la formación titular a cuatro jugadores que iniciaron en la caída ante Limache: Erick Wiemberg, Francisco Marchant, Matías Fernández y Leandro Hernández.

Estas modificaciones abrirán paso al esperado regreso de Javier Correa, quien volverá a la titularidad tras cumplir su suspensión y conformará dupla con Maximiliano Romero. Además, Claudio Aquino también retomará su lugar en el once estelar.

De esta manera, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Everton será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en delantera.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Everton?

Colo Colo y Everton de Viña del Mar se enfrentarán este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El duelo es válido por la fecha 2 de la Liga de Primera.

