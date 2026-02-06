La ANFP contraactaca y responde con todo a demanda de Unión Española: pide involucrar a Colo Colo y la U / Diego Martin

Un nuevo conflicto sacude por estas horas al fútbol chileno, luego de que Unión Española decidiera demandar a la ANFP ante la justicia nacional para impedir su descenso a la Primera B.

Frente a la ofensiva legal del cuadro de Independencia, el ente rector del balompié nacional no tardó en reaccionar y respondió con firmeza, solicitando formalmente la suspensión del procedimiento antes de entrar a discutir el fondo del caso.

Según información de ADN Deportes, la ANFP ingresó un escrito ante el 18° Juzgado Civil de Santiago para promover un incidente de previo y especial pronunciamiento, basándose en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil.

En el documento, al que tuvo acceso este medio, el ente presidido por Pablo Milad solicita que la demanda de Unión Española sea puesta en conocimiento de otros clubes que podrían verse afectados por el resultado del juicio.

La ANFP sostiene que la acción interpuesta por el elenco hispano —que impugna el artículo 88 de las Bases del Campeonato 2025 y busca dejar sin efecto su descenso— no puede resolverse de manera aislada, ya que compromete derechos deportivos y patrimoniales de múltiples instituciones.

Por lo mismo, invoca el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil y pide que el tribunal ordene notificar a todos los clubes directamente afectados, suspendiendo el juicio mientras eso no ocurra.

La ANFP pide citar a terceros involucadros

Según sostiene la Asociación en el documento, si el tribunal falla a favor de Unión Española, otros clubes deberían descender “por secretaría” para mantener el cupo de 16 equipos en Primera División. En ese escenario, apuntan a Deportes La Serena y Deportes Limache como “legítimos contradictores” que deberían ser incorporados al proceso judicial.

Pero eso no es todo. El organismo también solicitó citar a todos los clubes profesionales del fútbol chileno —incluidos Colo Colo y Universidad de Chile— argumentando que cualquier eventual fallo tendría un impacto directo en sus arcas.

En su presentación, la ANFP sostiene que la demanda de Unión Española podría afectar a las instituciones por diversas razones:

Club Deportes Iquique: Se encuentra en la misma situación jurídica que Unión Española, habiendo descendido por la misma normativa.

Se encuentra en la misma situación jurídica que Unión Española, habiendo descendido por la misma normativa. Deportes La Serena y Deportes Limache: Podrían verse obligados a descender si prospera la fórmula planteada por el club hispano.

Podrían verse obligados a descender si prospera la fórmula planteada por el club hispano. Resto de los clubes (Primera y Primera B): La ANFP sostiene que una sentencia favorable a Unión alteraría la distribución de ingresos televisivos y comerciales al aumentar el número de equipos, causando un perjuicio patrimonial a todos los asociados.

En resumen, la ANFP busca frenar el avance del caso, extender el conflicto a todos los clubes del fútbol chileno y transformar la ofensiva de Unión Española en una disputa colectiva, con consecuencias deportivas, legales y económicas para la temporada 2026.