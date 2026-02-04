;

PREVIA. Colo Colo vs Everton: dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

El ‘popular’ y los ‘ruleteros’ tienen la presión de sumar sus primeros puntos en la Liga de Primera. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Colo Colo recibe a Everton en el Estadio Monumental por la Liga de Primera

Este viernes por la tarde, la acción de la segunda jornada del Campeonato Nacional 2026 arranca en La Florida, fecha que dentro de sus partidos interesantes, tendrá a Colo Colo recibiendo a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

En el local la urgencia es evidente: la pretemporada no fue de las mejores en Uruguay, las críticas se arrastran desde la temporada pasada y, para colmo, en el debut del Campeonato cayeron ante Deportes Limache, su bestia negra.

Al frente tendrá a un Everton de Viña del Mar que tampoco lo pasa bien en la ‘Ciudad Jardín’. Perdieron ante Unión La Calera en su debut, por lo que la presión de obtener sus primeros puntos también es más que alta.

Colo Colo vs. Everton, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 7 de febrero

  • 20:30 hrs | Colo Colo vs. Everton Monumental

