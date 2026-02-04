Este viernes por la tarde, la acción de la segunda jornada del Campeonato Nacional 2026 arranca en La Florida, fecha que dentro de sus partidos interesantes, tendrá a Colo Colo recibiendo a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

En el local la urgencia es evidente: la pretemporada no fue de las mejores en Uruguay, las críticas se arrastran desde la temporada pasada y, para colmo, en el debut del Campeonato cayeron ante Deportes Limache, su bestia negra.

Al frente tendrá a un Everton de Viña del Mar que tampoco lo pasa bien en la ‘Ciudad Jardín’. Perdieron ante Unión La Calera en su debut, por lo que la presión de obtener sus primeros puntos también es más que alta.

Colo Colo vs. Everton, en vivo, en directo, online, y TV

