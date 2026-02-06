El descargo de Meneghini por la ausencia de público en el duelo entre la U y Huachipato: “Da la sensación que...”

Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, habló en la previa del partido de este domingo ante Huachipato por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 y dejó una profunda reflexión a raíz de la decisión de las autoridades de autorizar el partido sin público en el Estadio CAP de Talcahuano.

Consultado sobre la incertidumbre que rodeó al partido, el DT de los azules explicó que “fuimos recibiendo la información que nos iban dando desde el club. No fue tanto el proceso de saber si se jugaba o no, así que durante ese periodo nos enfocamos en lo que podíamos controlar nosotros, que eran los entrenamientos”.

“Los jugadores se mostraron muy bien, no alteramos la planificación y después se confirmó que el día y el horario del partido se mantenía. Afortunadamente fue un periodo bastante corto que no alteró demasiado la planificación. El equipo entrenó bien y vamos a llegar bien”, añadió.

En esa línea, entregó su postura sobre la dificultad para planificar partidos en el fútbol chileno y añadió que “hay que buscarle esa vuelta. No puede quedar esa sensación de que el partido es una dificultad. Creo que es un espectáculo que le hace bien a mucha gente".

“Entiendo que en este momento la región está afectada por una catástrofe que la vivimos de cerca en el partido con Racing, entonces el desafío entre todas las partes que componen al fútbol y a la sociedad, es encontrar esa vuelta de que los partidos se puedan planificar con orden y claridad. Que no estemos pendientes hasta último momento si es con hinchas o a otra hora", continuó.

“Da la sensación de que siempre está esa incertidumbre, que no está bueno para nadie, pero confío en que entre todas las partes se puede acordar para que los partidos se jueguen”, remarcó.

Otras frases de Francisco Meneghini

“Paqui” también tuvo palabras sobre el hecho de jugar sin público azul en los próximos partidos. “No es algo que nos guste, no es una buena noticia para nosotros. Uno siempre quisiera que hubiera hinchas de todos los equipos en todos los partidos, sobre todos los nuestros que se hacen sentir, pero tenemos que adaptarnos. No podemos encontrar en eso un foco de desatención", afirmó.

En lo futbolístico, abordó los aspectos a mejorar ante Huachipato y no descartó que Eduardo Vargas arranque el partido como titular. “En el partido del domingo va a ser importante mover la pelota, encontrar espacios y poder atacar, ya sea por dentro o por fuera, y mantener esa agresividad que mostramos a la hora de presionar ante Audax”, afirmó.

“Edu está entrenando de forma normal desde el primer día y tiene mucho trabajo encima. Ha llegado muy bien, en buenas condiciones físicas y con muchas ganas. Está transmitiendo en cada entrenamiento esas sensaciones y claramente tiene chances de jugar. Es una posibilidad jugar con dos delanteros. Son variantes que hemos entrenado y podemos utilizar perfectamente”, sentenció el DT de la U.