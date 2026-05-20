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Tribunal de Disciplina sanciona a Fernando Ortiz y lo deja fuera de una “final” con Colo Colo: castigo confirmado

El técnico de los albos conoció su sanción por la tarjeta roja que vio tras la derrota frente a Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Tribunal de Disciplina de la ANFP definió la sanción en contra del técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, luego de su expulsión en la derrota ante Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga 2026.

Según consignó el informe arbitral de Gastón Philippe, el entrenador argentino ingresó al terreno de juego una vez terminado el encuentro para “desaprobar” su labor, situación que derivó en la tarjeta roja directa para el DT.

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Por esta razón, el Tribunal de Disciplina resolvió castigar a Ortiz con un partido de suspensión, por lo que el estratega de los albos no podrá dirigir en el duelo frente a Huachipato, correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Copa de la Liga.

Se trata de una ausencia sensible para el “Cacique” de cara al duelo a disputarse el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano, donde está obligado a ganar y esperar una derrota de Coquimbo ante Deportes Concepción para avanzar a semifinales.

Cabe destacar que esta sanción no aplica para la Liga de Primera, por lo que Fernando Ortiz sí podrá estar presente en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, a disputarse este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena.

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