“Paqui” vuelve al sistema de Álvarez: la probable formación de la U de Chile para enfrentar a Huachipato

Pese a las diversas complicaciones que se vivieron para la realización del partido, la Universidad de Chile viajará hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

El “Romántico Viajero” buscará mejorar la imagen que mostró en su debut ante Audax Italiano, donde rescató un empate sin goles, pese a terminar jugando largos minutos con nueve jugadores en cancha.

Por lo mismo, Francisco Meneghini planea cambios en la oncena titular que enfrentará a los “acereros”, algunos obligados, como el de Felipe Salomoni por su expulsión, y otros netamente futbolísticos, comenzando por una modificación en el sistema.

Tras iniciar el torneo jugando con una línea de cuatro en el fondo, ahora “Paqui” volvería a la fórmula que tantos frutos dio con Gustavo Álvarez: la defensa con tres centrales y un doble “9” con Eduardo Vargas sumando su primera titularidad desde su regreso este verano.

En este ajuste, además, aprovecharía de sumar minutos Sub 21 desde el arranque, apostando por el juvenil Diego Vargas como lateral izquierdo, mientras Marcelo Morales continúa con su puesta a punto en lo físico.

Con esos detalles definidos, según información de ADN Deportes, la formación de la U para enfrentar a Huachipato sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Diego Vargas en el mediocampo; y Lucas Assadi junto a Eduardo Vargas en ataque.