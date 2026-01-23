;

VIDEO. Los Tenores, entre la despedida de Lucas Cepeda de Colo Colo y el diálogo con Gustavo Lema, DT de Audax Italiano.

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también comentaron el viaje de la Universidad de Chile a Perú para disputar la Noche Crema ante Universitario.

Javier Catalán

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 23 de enero, nuestros panelistas comentaron las palabras de despedida de Lucas Cepeda, quien deja Colo Colo para partir al Elche de España y quien podría ser su reemplazante.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Javier Martín, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron el duelo de la Universidad de Chile ante Universitario de Perú por la Noche Crema y la posible formación que prepara Francisco Meneghini.

Además, conversaron con Gustavo Lema, entrenador de Audax Italiano y anticiparon la final de Supercopa entre Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 23 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

