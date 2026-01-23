En la edición de Los Tenores de este viernes 23 de enero, nuestros panelistas comentaron las palabras de despedida de Lucas Cepeda, quien deja Colo Colo para partir al Elche de España y quien podría ser su reemplazante.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Javier Martín, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron el duelo de la Universidad de Chile ante Universitario de Perú por la Noche Crema y la posible formación que prepara Francisco Meneghini.

Además, conversaron con Gustavo Lema, entrenador de Audax Italiano y anticiparon la final de Supercopa entre Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 23 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.