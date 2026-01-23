Fue descartado por la U pese a tener un gran 2025 y ahora encontró nuevo club en Chile: fichaje oficial

Audax Italiano buscará repetir la gran campaña que realizó el año pasado en la temporada 2026, en la que además tendrá participación en la Copa Sudamericana.

Para intentar mantener ese nivel, los itálicos se han reforzado durante el mercado de fichajes, instancia en la que también han perdido jugadores importantes, como Leonardo Valencia o Eduardo Vargas.

El último movimiento oficializado por el cuadro de La Florida se dio este viernes, cuando presentaron en sus redes sociales al volante argentino Federico Mateos.

“Le damos la bienvenida a nuestra Famiglia a Federico Mateos, volante argentino de gran recorrido en el fútbol chileno. El mediocampista llega proveniente de la Universidad de Chile y cuenta con un destacado paso previo por Ñublense de Chillán”, escribieron desde el club.

En su última temporada con los “Diablos Rojos”, el formado en Boca Juniors disputó 38 partidos, en los que, sin ser un futbolista netamente ofensivo, logró marcar siete goles y entregar cuatro asistencias.

Si bien en la Universidad de Chile no mostró el nivel esperado, con Francisco Meneghini podría haber tenido una nueva oportunidad, pero al ocupar un cupo de extranjero, se determinó que lo mejor era su salida para utilizar esa plaza en los refuerzos de esta temporada.