Colo Colo sorprende en el mercado: un ex U de Chile entra en carpeta para reemplazar a Lucas Cepeda

El volante de Unión Española, Pablo Aránguiz, se sumó a la lista de posibles refuerzos del “Cacique” para cubrir la partida del extremo de 23 años.

Colo Colo hizo oficial la salida de Lucas Cepeda. Este jueves, el directorio de Blanco y Negro aprobó la venta del extremo de 23 años, quien partirá al Elche de España y dejará un espacio difícil de llenar en el equipo de Fernando Ortiz.

Por lo mismo, en Blanco y Negro ya comenzaron a moverse en el mercado de pases para cubrir la salida del formado en Santiago Wanderes, y en las últimas horas surgió un inesperado nombre como posible reemplazante.

Según informó el sitio Dale Albo y pudo confirmar ADN Deportes, Pablo Aránguiz se sumó a la lista de posibles refuerzos del “Cacique” para suplir la partida de Cepeda.

El volante ofensivo, que pertence a Unión Española, fue uno de los jugadores más rescatables del cuadro hispano que terminó descendiendo a la Primera B en 2025. Con la pérdida de la categoría, sus opciones de cambiar de equipo aumentaron y en Macul siguen de cerca su situación.

Por ahora, el ex Universidad de Chile continúa entrenando en Santa Laura y no se ha despedido de sus compañeros. Aunque Colo Colo aún no ha presentado una oferta formal por su fichaje, el interés es concreto y podrían existir avances en los próximos días.

De todas formas, Aránguiz no es el único nombre en la carpeta de los albos. Diego Valdés y Víctor Dávila lideran la preferencia de Fernando Ortiz, pero sus altos salarios y contratos vigentes en Vélez Sarsfield y el América de México dificultan una eventual negociación.

