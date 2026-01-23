;

Con tres de sus refuerzos en cancha: la probable formación de la U de Chile para enfrentar a Universitario

Los azules viajaron este viernes de cara al amistoso en Lima.

Carlos Madariaga

Matías Canessa

Con tres de sus refuerzos en cancha: la probable formación de la U de Chile para enfrentar a Universitario

Con tres de sus refuerzos en cancha: la probable formación de la U de Chile para enfrentar a Universitario / Twitter @udechile

El plantel de la Universidad de Chile emprendió el viaje este viernes a Lima para disputar mañana sábado su único amistoso con público antes que comience la temporada 2026.

Será en el marco de la “Noche Crema”, donde los azules enfrentarán a Universitario de Deportes.

Entre las principales novedades de la delegación está la ausencia del lesionado Gabriel Castellón, que sigue trabajando para recuperarse de su desgarro, aunque se proyecta que podría llegar al debut en el Campeonato Nacional 2026, el viernes 30 ante Audax Italiano.

Sin embargo, en el lado más positivo, Marcelo Díaz, quien se operó del talón izquierdo tras la temporada pasada, está reincorporado a los trabajos y viajó, con lo que podrá tener minutos.

Otro que podría tener su estreno con la camiseta azul es Juan Martín Lucero, último refuerzo arribado al plantel. Sin embargo, aunque está en la delegación, se proyecta que solo pueda ingresar en el complemento ante Universitario.

Esto a diferencia de las otras tres incorporaciones de la U de Chile, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero, que asoman como posibles titulares.

La más probable formación del elenco de “Paqui” Meneghini para medirse ante Universitario sería con Christopher Toselli en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Charles Aránguiz, Lucas Romero y Javier Altamirano en mediocampo; dejando en ataque a Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Assadi.

