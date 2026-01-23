Gustavo Lema, DT de Audax Italiano, conversó con Los Tenores de ADN y se refirió a la conformación del plantel para la temporada 2026, esto, a una semana del inicio del Campeonato Nacional.

Los “itálicos” ya sumaron cinco refuerzos en este mercado: Diego Coelho, Marcelo Ortiz, Rodrigo Cabral, Martín Ballesteros y Favian Loyola. Sin embargo, el entrenador argentino no da por cerrada la plantilla y espera que lleguen más incorporaciones.

“Estamos en la búsqueda de algún jugador más. No voy a decir que estoy conforme, porque uno quiere sumar elementos y tener el plantel lo más completo posible. Estamos en ese proceso... Faltarían uno o dos jugadores más para completar la plantilla”, aseguró.

Además, el técnico explicó la contratación de Favian Loyola, volante chileno-estadounidense que viene de la MLS. “A Favian lo conocemos porque estuvimos mucho tiempo en México y allá se juegan torneos en conjunto con la MLS. Además, uno de mis auxiliares conoce a Favian de muy chico. Como su padre es chileno, él no ocupa cupo extranjero”, señaló.

“Loyola llegó a Audax y rápidamente sorprendió a quienes no conocían su nivel. Él vino a sumar, esperemos que pueda soltarse y mostrar todo lo que tiene”, agregó sobre el joven mediocampista de 20 años.

Por otro lado, Gustavo Lema lamentó la grave lesión que sufrió Nicolás Orellana. El delantero “audino” recientemente fue operado por una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y estará cerca de 6 meses fuera de las canchas.

“Es una pérdida muy grande, porque Nico es un jugador que tiene liderazgo dentro del campo, es un ejemplo de profesional. Hoy le dieron el alta. Salió todo bien en la operación, así que lo vamos a esperar en los tiempos prudentes. Pero sí, Nico es una baja en el torneo”, comentó respecto a la situación de Orellana.

Por último, el DT dedicó palabras para el lateral izquierdo de Audax, Esteban Matus, quien el año pasado estuvo cerca de llegar a la U. de Chile y ahora interesa en Colo Colo. “Esteban todavía puede crecer mucho más, yo no le veo techo. Con la continuidad y el protagonismo que puede tener en Audax, creo que se convertirá en un jugador más completo y se le abrirán más puertas para salir en el próximo mercado”, concluyó.